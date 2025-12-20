تعزيزات عسكرية وجولة أمنية مشتركة للتحالف الدولي في ريفي الحسكة والرقة

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- رصد نشطاء المرصد السوري تحرك دورية تابعة “للتحالف الدولي” مكونة من 3 مدرعات عسكرية وسيارتين نوع “جيب” للتحالف الدولي برفقة سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” على طريق “أبيض” الواصل بين محافظتي الرقة والحسكة، وجاء ذلك في جولة تفقدية اعتيادية يقوم بها “التحالف الدولي” برفقة “قسد” لتفقد الوضع الأمني في المنطقة.

وفي تحركٍ لافت من جهةٍ أخرى وصل رتلٌ “للتحالف الدولي” عبر طريق أبيض إلى قاعدته العسكرية في مدينة الرقة، وتضمن الرتل عددًا من الآليات العسكرية والسيارات نوع “جيب”. ويأتي ذلك في إطار التعزيز البري للقواعد العسكرية التابعة “للتحالف الدولي” في مناطق "الإدارة الذاتية".

وسبق أن رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 18 كانون الأول الجاري، تحرك رتل عسكري تابع لقوات “التحالف الدولي” مكون من 9 آليات عسكرية، برفقة عدد من السيارات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، صباح اليوم.

حيث انطلق الرتل من بلدة “هجين” في منطقة البوكمال باتجاه بلدة “الباغوز” في ريف دير الزور الشرقي. وقد جاء ذلك تزامناً مع تحليق الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

المصدر.. المرصد السوري