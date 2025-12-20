رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل إلى مصر في زيارة رسمية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم السبت 20 كانون الأول (ديسمبر) 2025، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

ومن المقرر أن يجري رئيس الحكومة خلال زيارته، مباحثات مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين في الدولة، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجمهورية مصر، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العراقية والإقليمية.