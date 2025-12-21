برشلونة يُعيد الفارق إلى أربع نقاط مع الريال وأتلتيكو ثالثاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعاد حامل اللقب والمتصدر برشلونة الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى أربع نقاط، بتخطيه مضيفه فياريال المنقوص عدديا 2-0 الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تابع أتلتيكو مدريد سلسلة نتائجه الإيجابية بالفوز على جيرونا 3-0 وإنهاء العام في المركز الثالث.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول، محققا انتصاره الثامن تواليا في الدوري، في حين تجمّد رصيد فياريال الذي تكبّد هزيمته الأولى على أرضه في "لا ليغا" هذا الموسم، عند 35 نقطة وتنازل عن المركز الثالث لأتلتيكو بفارق نقطتين.

سجّل البرازيلي رافينيا (12 من ركلة جزاء) ولامين جمال (63) هدفي برشلونة.

حاول فياريال في الدقائق العشر الأولى اقتناص هدف في توقيت مبكر يُربك به حسابات فريق المدرب الألماني هانزي فليك، معتمدا على استغلال المساحات التي خلّفها خط الدفاع الكاتالوني المتقدم، وكان قريبا من تحقيق ذلك في مناسبتين، بداية عبر رأسية من مسافة قريبة للعاجي نيكولاس بيبي مرّت بمحاذاة القائم الأيمن (2)، ثم من تسديدة لأيوسي بيريس تصدى لها جوان غارسيا (9).

لكن متوسط ميدان "الغواصات الصفراء" سانتي كوميسانا وقع في المحظور وارتكب خطأ على رافينيا المنطلق من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم خافيير ألبيرولا روخاس ركلة جزاء ترجمها البرازيلي بنجاح، رافعا عدد مساهمته في "لا ليغا" هذا الموسم إلى 10، منها سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة (12).

وكاد الكندي تاجون بوشانان يمنح التعادل لفريقه، لكن تسديدته من على مشارف المنطقة جانبت القائم الأيسر (14)، قبل أن تردّ عارضة مرمى أصحاب الأرض تسديدة رافينيا من خارج المنطقة (16).

واستمرت محاولات فريق المدرب مارسيلينيو بحثا عن إدراك التعادل، فسدّد بوشانان كرة مرّت بمحاذاة القائم الأيسر (25)، قبل تصدّي غارسيا ببراعة لتسديدة من مسافة قريبة لبوشانان نفسه الذي انفرد مستفيدا من تمريرة خاطئة للظهير الأيسر أليخاندرو بالديه (37).

وتعرّضت آمال فياريال بالعودة في النتيجة لضربة قوية، عندما تلقّى مدافعه البرتغالي ريناتو فيغا بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن من الخلف على جمال (39).

ومكّن النقص العددي لبرشلونة في فرض سيطرته، فلاحت له العديد من الفرص في بداية الشوط الثاني، إلى أن أضاف جمال الهدف الثاني بتسديدة من مسافة قريبة إلى يسار الحارس البرازيلي لويز جونيور (63).

وحافظ غارسيا على نظافة شباكه بتصديه ببراعة لمحاولتي رافا مارين (69) والبديل الجورجي جورج ميكاوتادزه (77).

وأعرب فليك عن سعادته بأداء غارسيا "ساعدنا بتصدياته للخروج بشباك نظيفة. إنه لاعب مهم لنا".

وواصل "عقلية الفريق وروحه المعنوية رائعة، نلعب ككتلة واحدة ومن الرائع رؤية ذلك. كان من الرائع الفوز هنا أمام خصم كبير، أنا معجب بهذا الفريق وبالطريق التي يؤدي بها... أصبحنا الآن متقدمين بفارق أربع نقاط، وهذا أمر جيد فعلا، كذلك للاحتفال بعيد الميلاد".

انتصار رابع تواليا لأتلتيكو

وقال متوسط الميدان الهولندي لبرشلونة وقائده فرنكي دي يونغ في تصريحات لمنصة "دازون" للبث التدفقي "نحن سعداء لأننا أنهينا العام في الصدارة، وكان هذا هدفنا. بإمكاننا أن نرتاح الآن".

وتابع "يملك فياريال لاعبين سريعين يمكنهم الانطلاق بسرعة، وكان علينا التعامل مع ذلك بشكل أفضل... لكن في النهاية، أعتقد أننا كنا أفضل، ولن أقول إنه كان فوزا سهلا لكنني أعتقد أنه كان مستحقا".

وعبّر قائد فياريال داني باريخو عن حزنه بعد الخسارة "نشعر بالألم من النتيجة، الهزيمة الأولى على أرضنا، مباشرة قبل العطلة. لكننا فخورون وسعداء بأداء الفريق، وبالطريقة التي استعددنا بها لخوض هذه المباراة... أتيحت لنا الكثير من الفرص لإنهاء الشوط الأول متقدمين في النتيجة".

من ناحيته، أنهى أتلتيكو مدريد عام 2025 بفوز رابع تواليا بمختلف المسابقات، بعد تغلبه على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة.

وصعد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى المركز الثالث بـ37 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه ريال مدريد الثاني، وتسع عن برشلونة المتصدر.

في المقابل، عاد جيرونا سريعا إلى دوامة الهزائم بعدما خرج منها بانتصار على ريال سوسييداد في المرحلة الماضية. وتكبّد الفريق خسارته الثامنة وتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط.

ولم ينتظر القائد كوكي سوى 13 دقيقة لافتتاح التسجيل بتسديدة من خارج المنطقة، قبل أن يضيف البديل الإنكليزي كونور غالاغر الذي دخل بدلا من الأرجنتيني نيكولاس غونساليس بسبب الإصابة، هدفا ثانيا من على خط المنطقة (38).

وأنهى البديل الفرنسي أنطوان غريزمان الأمور بهدف ثالث من تسديدة قريبة بعد تمريرة من الإيطالي جياكومو راسبادوري (90+2).