رواتب موظفي كوردستان والاتفاقية النفطية الثلاثية على طاولة مجلس الوزراء العراقي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه المقرر يوم الثلاثاء المقبل، موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان والاتفاقيات المالية بين أربيل وبغداد.

وقال مصدر مطلع من مجلس الوزراء العراقي لـ كوردستان 24، إن جدول أعمال اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 23 كانون الأول/ديسمبر 2025، سيشمل بحث الالتزامات المالية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

ووفقاً للمعلومات، سيتناول الاجتماع إرسال رواتب موظفي الإقليم عن الشهر العاشر، وتمديد الاتفاقية الثلاثية لتصدير نفط إقليم كوردستان، وتحويل 120 مليار دينار من إيرادات الإقليم الداخلية إلى بغداد، مع التركيز على موضوع تمديد الاتفاقية النفطية الثلاثية التي تنتهي نهاية هذا العام.