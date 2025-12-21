حكومة إقليم كوردستان تواصل دعم الدراسة الكوردية في كركوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير الدراسة الكوردية في كركوك، كامران علي، اليوم الأحد، استمرار حكومة إقليم كوردستان في دعم وتعزيز الدراسة الكوردية في المحافظة.

وفي مقابلة مع كوردستان24، أشار علي إلى أن الدراسة الكوردية بدأت في كركوك عام 2003 في مدرسة واحدة فقط، والآن وصل عدد المدارس التي تُدرّس الكوردية إلى نحو 550 مدرسة.

وأضاف أن وزارة تربية إقليم كوردستان ترسل سنوياً أكثر من مليون كتاب للمدارس الكوردية في المحافظة.

وأوضح علي أن التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان حولت أكثر من ألفي مدرس من عقود مؤقتة إلى وظائف دائمة، مؤكداً أن جميع الخدمات المقدمة لمحافظات الإقليم تم توفيرها لمدارس كركوك دون تمييز.

كما شدد على معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه الدراسة الكوردية في كركوك.

وأكد علي أن موظفي ومدرسي الدراسة الكوردية في كركوك سيستفيدون من توزيع الأراضي التجارية وفق توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

من جانبه، قال وزير تربية كوردستان، آلان حمه سعيد، لـ كوردستان24، إن التشكيلة التاسعة واصلت دعم الدراسة الكوردية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، حيث تم تخصيص مليار و800 مليون دينار لتلبية احتياجات الدراسة الكوردية في كركوك، كما تم تحويل 2159 مدرساً من محاضرين إلى عقود دائمة.

وأضاف الوزير أن بعد رأس السنة الجديدة، سيتم تنفيذ خطة لزيارة خانقين لترميم المدارس وتأمين الاحتياجات الدراسية.