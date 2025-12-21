شيركو حبيب: مصر تنظر إلى إقليم كوردستان كركن أساسي للاستقرار في الشرق الأوسط

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصر، شيركو حبيب، اليوم الأحد، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى القاهرة ولقاءه مع رئيس جمهورية مصر، نقلت العلاقات بين الجانبين إلى مرحلة جديدة وأكثر قوة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية وأمن واستقرار المنطقة.

وقال شيركو حبيب، في مقابلة مع كوردستان24، إن زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى مصر، ولقاءه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تُعد ثاني زيارة رفيعة المستوى لقيادة كوردية إلى هذا البلد بعد زيارة الرئيس بارزاني عام 2010، مؤكداً أن هذه الزيارة فتحت باباً واسعاً لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وأشار شيركو حبيب إلى أن مصر وإقليم كوردستان تجمعهما نقاط مشتركة عديدة، لا سيما في الحرب ضد الإرهاب وتنظيم داعش، مضيفاً أن لدى مصر نظرة إيجابية جداً تجاه إقليم كوردستان، وتتعامل معه باعتباره ركناً مهماً للاستقرار والتعايش في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها دول مثل سوريا ولبنان.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح ممثل الحزب أن رئيس حكومة إقليم كوردستان قدّم تطمينات وضمانات للمستثمرين المصريين للعمل في كوردستان، قائلاً إن الشركات المصرية مرحّب بها في الإقليم للاستفادة من حالة الأمن والاستقرار السائدة، كما أشار إلى أن المنتجات المصرية تتمتع بأسعار مناسبة ويمكنها المنافسة في أسواق كوردستان.

وفي جانبٍ آخر من حديثه، تطرق شيركو حبيب إلى العلاقات التاريخية والثقافية، كاشفاً أن عدداً كبيراً من الطلبة الكورد يدرسون في الجامعات المصرية، ولا سيما في جامعة الأزهر وجامعات القاهرة والإسكندرية.

وأضاف: افتتاح فرع لجامعة الأزهر في أربيل، ووجود عشرات الطلبة الكورد في مصر، دليل على عمق هذه العلاقات، كما أن الرئيس المصري أشاد مراراً بالشعب الكوردي وذكره بوصفه أمة حيّة.

كما كشف ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن وجود خطة خلال العام المقبل لدعوة وفد تجاري، إضافة إلى وفد من الصحفيين المصريين، لزيارة إقليم كوردستان، بهدف الاطلاع عن قرب على مظاهر التقدم والأوضاع الأمنية المستقرة في الإقليم، ونقل الصورة الحقيقية إلى الرأي العام في الدول العربية.