السويداء.. تجدد الاشتباكات بين "الحرس الوطني" وقوات الحكومة السورية

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اندلعت اشتباكات بين قوات الحرس الوطني من جهة، وقوات الحكومة الانتقالية والقوات الرديفة لها من جهة أخرى، على محور بلدتي المجدل والمزرعة، حيث جرى استخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة، من بينها رشاشات عيار 23.

وبحسب ما وثّقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدأت الاشتباكات بعد منتصف ليل اليوم الاثنين واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

كما أفادت مصادر المرصد بأن القوات الحكومية والقوات الرديفة لها استهدفت محور الاشتباكات بعدد من الطائرات المسيّرة (درون) المذخّرة، في تصعيد لافت خلال المواجهات.

ولم ترد، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الأطراف المتنازعة أو بين المدنيين.

وفي 19 كانون الأول الجاري، وثق المرصد السوري سقوط طائرة مسيرة (درون) تابعة لقوات الحكومة الانتقالية والقوات الرديفة لها، بالقرب من منطقة المعامل شمال غرب السويداء، بعد اعتراضها بواسطة الحرس الوطني، وكانت الثانية من نوعها خلال ذلك اليوم.

المصدر.. المرصد السوري