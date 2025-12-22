مقتل 16 شخصا بانقلاب حافلة في إندونيسيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قُتل 16 شخصا على الأقل وأُصيب آخرون في حادث حافلة وقع صباح الاثنين على طريق سريع في جزيرة جاوة الإندونيسية، بحسب ما أفاد مسؤول في فرق الإنقاذ.

وأوضح المسؤول في الوكالة المحلية للبحث والإنقاذ أنّ حافلة للنقل المشترك كانت متجهة من جاكرتا إلى يوغياكارتا، دخلت منعطفا بسرعة عالية قبل أن تصطدم بحاجز الأمان وتنقلب.

وتُعدّ حوادث النقل شائعة في إندونيسيا، إذ غالبا ما تكون المركبات قديمة، بالإضافة إلى عدم التزام السائقين قوانين السير.

وفي العام 2019، قضى 35 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة في وادٍ بجزيرة سومطرة.

AFP