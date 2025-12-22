بلدية أربيل تُنجز مخططات 4 آلاف قطعة أرض للموظفين.. والعمل جارٍ لحسم "المرحلتين السادسة والسابعة"

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية التخطيط العمراني في محافظة أربيل عن استكمال المخططات الخاصة بالمرحلة الخامسة من عملية توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين، والتي تشمل نحو 4000 مستحق من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي لقاء خاص مع "كوردستان 24"، أوضحت شكرية عباس، مديرة التخطيط العمراني في أربيل، أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لبرنامج حكومة إقليم كوردستان لتوفير السكن الملائم للموظفين.

وقالت: "المخططات الحالية تغطي نحو 4000 قطعة أرض، تقع في مناطق استراتيجية مجاورة لمناطق (جژنيكان) و(آشوكا) والمناطق القريبة من طريق الـ 120 متراً، وهي امتداد لمناطق تم توزيعها في مراحل سابقة".

وأكدت عباس أن الأراضي الموزعة، والبالغ مساحة كل منها 200 متر مربع، تم تخطيطها وفق أعلى المعايير العمرانية.

وأضافت: "المخططات لا تقتصر على تقسيم الأرض فحسب، بل تشمل تخصيص مساحات واسعة للمرافق الخدمية الأساسية، بما في ذلك المدارس، المراكز الصحية، المناطق الخضراء، وشبكات الطرق والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى مسارات النقل العام والترام لضمان بنية تحتية عصرية".

وفيما يخص المراحل القادمة، كشفت مديرة التخطيط أن المديرية تعمل بجد لإنجاز المخططات الخاصة بالمرحلتين السادسة والسابعة. وأشارت إلى أن أربيل شهدت تخطيط ما يقرب من 50 إلى 60 ألف قطعة أرض في فترات زمنية متقاربة، وهو ما تطلب جهداً استثنائياً من الكوادر الفنية.

وبالنسبة للجانب القانوني وتسليم السندات (الطابو)، أوضحت عباس أن العملية تمر بمراحل إدارية دقيقة، تبدأ من تحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني، وتدقيق حقوق المزارعين، وصولاً إلى التسجيل النهائي في دائرة العقارات، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتسريع هذه الإجراءات لضمان حقوق الموظفين.

تسابق بلدية أربيل والدوائر المعنية الزمن لإتمام إجراءات المرحلة الخامسة قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة السكن وتقدير جهود موظفي الخدمة العامة في الإقليم.