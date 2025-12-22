مالية كوردستان تودع 120 مليار دينار من إيرادات الإقليم غير النفطية في حساب بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن استكمال إجراءات إيداع حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المستحصلة في الإقليم.

وذكر بيان صادر عن إعلام الوزارة، أنه "في إطار التعاون المالي المستمر، جرى اليوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025، إيداع مبلغ وقدره (120,000,000,000) مئة وعشرون مليار دينار عراقي في الحساب البنكي لوزارة المالية التابعة للحكومة الاتحادية".

وأوضح البيان أن هذا المبلغ يمثل الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان الخاصة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مشيراً إلى أن عملية التحويل تمت "نقداً" عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي ليتم قيدها لصالح حساب وزارة المالية الاتحادية.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات المالية الرامية لتعزيز الشفافية وضمان استمرارية التفاهمات النفطية والمالية بين حكومتي الإقليم والمركز، بما يضمن حقوق المواطنين وتسهيل صرف المستحقات المالية والرواتب.