اكتمال مشروع الطريق المزدوج أربيل – گوماسبان وقرب افتتاحه أمام حركة السير

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اكتمال الأعمال الرئيسية في مشروع الطريق المزدوج أربيل – گوماسبان، مشيراً إلى أن المشروع بات في مراحله النهائية، ولم يتبقَّ سوى استكمال بوابة أربيل وبعض التفاصيل الفنية، على أن يتم افتتاحه مطلع العام الجديد أمام حركة المركبات.

وقال خوشناو، في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إن أعمال تنفيذ الطريق انتهت بشكل كامل، موضحاً أن الفرق الفنية تعمل حالياً على وضع العلامات المرورية وإنجاز بعض اللمسات الأخيرة، تمهيداً لوضعه في الخدمة.

وبحسب المعلومات التي أوردها المحافظ، فإن المشروع يتضمن تعبيد الطريق من الجانبين (ذهاباً وإياباً)، بطول 16 كيلومتراً، وبعرض 10 أمتار و75 سنتيمتراً لكل مسار. ويتكون الطريق من ثلاث طبقات من الإسفلت، بما يضمن تحمله للأحمال الثقيلة والكثافة المرورية العالية، ووفق أعلى المعايير الفنية.

وأضاف أن السرعة التصميمية للطريق تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، وسيرتبط مباشرة بطريق گوماسبان – سماقولي، ما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويختصر زمن التنقل. ويعمل في المشروع بشكل مستمر نحو ألفي عامل.

وأشار خوشناو إلى أن الأعمال الجارية حالياً تشمل تنظيف الطريق والاستعداد لوضع التخطيط المروري، مبيناً أن ما تبقى من العمل يقتصر على استكمال بوابة أربيل، وجزء من جسر تقاطع گوماسبان الرباعي، المتوقع إنجازه خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً.

ويتضمن المشروع إنشاء أربعة جسور ونفقاً واحداً، إضافة إلى 40 عبارة صندوقية بأحجام وأطوال مختلفة، إلى جانب منظومات الحماية وتصريف مياه الأمطار. كما يشارك في تنفيذ المشروع نحو 2000 موظف و600 آلية متنوعة، مع اعتماد كامل على الأيدي العاملة المحلية.

وأكد محافظ أربيل أن الطريق يُعد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة ضمن حدود المحافظة، إذ سيسهم بعد افتتاحه في تحسين حركة تنقل المواطنين والسياح، وتقليل الازدحام المروري، والحد من الحوادث التي كانت تشهدها المنطقة سابقاً عندما كان الطريق بمسار واحد فقط.

كما أوضح أن المشروع يُنفذ بالتوازي مع مشروع الطريق المزدوج گوماسبان – سماقولي، وباكتمالهما سيصبح الطريق الممتد من أربيل إلى سماقولي بطول 38 كيلومتراً طريقاً مزدوجاً بالكامل.

ويأتي هذا المشروع في إطار اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بقطاع الطرق والبنية التحتية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات.

فمنذ تشكيل الحكومة، أُدرجت مشاريع الطرق السريعة والمزدوجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، بهدف ربط المدن والمناطق ببعضها، وتسهيل حركة التجارة والسياحة، وتعزيز السلامة المرورية.

ويُذكر أنه في 10 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، حجر الأساس لمشروع الطريق المزدوج أربيل – كويسنجق، وأعلن في المناسبة ذاتها عن تنفيذ مشروع الطريق المزدوج أربيل – گوماسبان، بالتوازي مع مشاريع استراتيجية أخرى، من بينها الطريق المزدوج گوماسبان – سماقولي والطريق الرئيسي أربيل – كويسنجق.