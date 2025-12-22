إيطاليا ترغب بإبقاء قوة عسكرية في لبنان بعد انسحاب (اليونيفل)

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية الاثنين أنها ترغب في الاحتفاظ بوجودها العسكري في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) آخر العام 2027.

وكتب وزير الدفاع غيدو كروسيتو على موقع أكس "حتى بعد انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، ستواصل إيطاليا الاضطلاع بدورها الداعم بقناعة لوجود دولي" في هذا البلد.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول ما إن كان المقصود الإبقاء على وجود عسكري، رد متحدث باسم الوزراة بالإيجاب.

وأشار كروسيتو إلى "الدور الأساسي" للجيش اللبناني "في الحفاظ على الاستقرار، ليس في لبنان فحسب بل في كلّ المنطقة".

وأكّد أن بلاده تسعى لترجمة المفاوضات الجارية حاليا إلى نتائج ملموسة، و"ألا يستفيد أحد من حالة عدم الاستقرار في جنوب لبنان".

يبلغ عدد الجنود الإيطاليين في لبنان 1099، وهي ثاني قوة في اليونيفيل بعد إندونيسيا (1233). وتولى ضباط إيطاليون قيادة اليونيفيل خمس مرات في السنوات العشرين الماضية.