خبير أنواء: أمطار في جميع مدن كوردستان وثلوج بالمناطق الجبلية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد خبير في الأنواء الجوية بتوقعات تشير إلى تعرض مناطق إقليم كوردستان لموجة من الأمطار والثلوج اعتباراً من يوم 27 من الشهر الجاري، تترافق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال محمد كمال، خبير الأنواء الجوية، اليوم الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025، في تصريح لموقع كوردستان24، إن موجة من الأمطار والثلوج ستؤثر على إقليم كوردستان وتستمر لعدة أيام.

وأوضح كمال أن هذه الموجة ستبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر 2025 وتستمر حتى 2 كانون الثاني/يناير 2026، مبيناً أن جميع المدن والأقضية ستشهد هطول الأمطار، في حين ستتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، إلى جانب أجواء باردة وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأشار خبير الأنواء الجوية أيضاً إلى أن الأجواء ستكون غير مستقرة خلال ليلة رأس السنة، مع احتمال تساقط الأمطار والثلوج.