الإمارات سلّمت فرنسا 17 تاجر مخدرات في العام 2025
أربيل (كوردستان 24)- سلّمت الإمارات في العام 2025، 17 تاجر مخدرات إلى فرنسا، بحسب ما أفادت مصادر مقرّبة من وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان الذي يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته الإمارات منذ الأحد.
إضافة إلى ذلك، نُفّذت 82 عملية مصادرة لشقق أو دارات في الإمارات، وفقا للمصادر.
وفي السنوات الماضية، توجه تجار مخدرات فرنسيون إلى الإمارات، حيث استحوذ بعضهم على مجموعة كبيرة من الأملاك.
ومن أبرزهم عبد القادر بوقطاية الملقب بـ"بيبي" والمشتبه فيه في تنسيق عمليات استيراد الكوكايين إلى لو هافر مسقط رأسه، قبل انتقاله إلى دبي في نهاية العام 2019، حيث أُفيد بأنّه واصل إدارة العملية من هناك.
وسُلّم إلى فرنسا في حزيران/يونيو حيث أُعيدت محاكمته في مدينة ليل (شمال فرنسا) في ثلاث قضايا منفصلة، وطُلب الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في 17 كانون الأول/ديسمبر.
وتتعاون فرنسا مع الإمارات في مجموعة واسعة من المجالات، من الذكاء الاصطناعي والثقافة إلى التجارة.
وتُعدّ الإمارات، المنتجة للنفط، أكبر مستورد للبضائع الفرنسية في الشرق الأوسط، وفقا للرئاسة الفرنسية.
وتسعى باريس الآن إلى تأمين دعم الإمارات في "الحرب" التي أعلنتها الحكومة الفرنسية على تهريب المخدرات.
فرانس برس