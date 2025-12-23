ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة إلى خمسة

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ارتفع عدد قتلى حادث تحطم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية كانت تقوم بنقل طبي إلى ولاية تكساس الأميركية، إلى خمسة وفق ما أعلنت المؤسسة الاثنين.

ووقعت الحادثة في البحر بينما كانت الطائرة التي استأجرتها مؤسسة مكسيكية لمساعدة الأطفال المصابين بحروق بالغة، تقترب من غالفستون قرب هيوستن في ولاية تكساس.

وأوضحت البحرية المكسيكية أن خمسة من الأشخاص الثمانية الذين كانوا في الطائرة قتلوا، بينما لا يزال اثنان على قيد الحياة. وكانت أفادت في وقت سابق بمقتل شخصين.

وأضافت أن شخصا واحدا ما زال "مفقودا" فيما تتواصل عمليات البحث التي يقوم بها خفر السواحل الأميركيون.

وأعربت وزارة الخارجية المكسيكية عن تعازيها وقدمت دعمها لأسر الضحايا عبر منصة إكس.

وبحسب موقع "فلايت رادار"، أقلعت الطائرة من مطار ميريدا في ولاية يوكاتان المكسيكية (جنوب شرق) الساعة 18,46 بتوقيت غرينتش. وانقطع الاتصال بها الساعة 21,01 فوق خليج غالفستون قرب مطار سكولز الدولي.

AFP