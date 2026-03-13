ترامب: وجهنا "أقسى ضربة" لإيران وأهدافنا تحققت بالكامل

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شنت هجوماً عسكرياً عنيفاً واسع النطاق على إيران، مؤكداً أن الضربات حققت كافة أهدافها بدقة متناهية. وأشار ترامب إلى أن طهران "فقدت كل شيء"، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية طالما اقتضت الضرورة ذلك.

وفي تصريحات أدلى بها لصحفيين قبيل استقلال طائرته الرئاسية، فجر اليوم السبت 14 آذار/مارس 2026، قال ترامب: "نفذت قواتنا هجوماً قاصماً ومدمرًا ضد إيران، وقد نجحنا في ضرب الأهداف المحددة بشكل كامل".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران باتت في وضع متهالك بعد أن "خسرت كل ما تملك"، مستعرضاً القوة العسكرية لبلاده بالقول: "نمتلك أقوى جيش في العالم، وهو الجيش الذي أعدتُ بناءه خلال فترتي الرئاسية الأولى؛ جيش لا يضاهيه أحد، وهدفه الأساسي هو ضمان تحقيق السلام".

وحول المدى الزمني للصراع المسلح، أوضح ترامب أن موعد نهاية الحرب لا يزال غير محدد، لكنه جزم بأن "العمليات العسكرية ستتواصل طالما دعت الحاجة، وواشنطن ستتخذ كافة الخطوات اللازمة في هذا الصدد".

وفي سياق متصل، كشف ترامب عن وجود تباين في الرؤى، مشيراً إلى أن أهداف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني تختلف عن الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل.

كما فند الرئيس الأمريكي بشدة التقارير التي تتحدث عن استقرار أو تحسن الوضع الداخلي في إيران، واصفاً إياها بـ "الأخبار الزائفة"، وأضاف: "إيران انتهت وهي تعيش أسوأ حالاتها على الإطلاق، ولم يسبق أن شهدت تاريخياً وضعاً بهذا القدر من السوء والدمار، لذا فإن أي حديث عن استقرار طهران هو عارٍ عن الصحة".

يُذكر أن هذا التصعيد الميداني يأتي في أعقاب الهجوم الجوي المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران فجر السبت، 28 شباط/فبراير 2026، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين البارزين. وفي رد فعل سريع، شنت طهران هجمات صاروخية طالت العمق الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف عدة قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.