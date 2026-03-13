"أصحاب الكهف" تهدد بقصف سد الموصل وتطالب بطرد القوات الأمريكية

أربيل (كوردستان24)- أصدرت جماعة "أصحاب الكهف" المسلحة، المنضوية تحت لواء "المقاومة الإسلامية في العراق"، بياناً شديد اللهجة وجهت فيه تهديدات مباشرة للقوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي، ملوحة باستهداف منشآت حيوية.

وذكرت الجماعة في بيانها الصادر يوم الجمعة، 13 آذار 2026، أنها توجّه تحذيراً إلى قوات مكافحة الإرهاب (فوج الموصل)، طالبتها فيه بضرورة إخراج القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة "سد الموصل"، وهددت بقصف المنطقة في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وزعمت "أصحاب الكهف" في بيانها وجود عناصر من "الموساد الإسرائيلي" رفقة القوات الأمريكية في تلك القاعدة، مؤكدة أنها ستستخدم الصواريخ والطائرات المسيرة (الدرونز) لاستهداف الموقع إذا لم يتم إخلاء تلك القوات.

وعلى صعيد متصل، تطرق البيان إلى تحركات القوات الأوروبية في العراق، حيث ادعت الجماعة أن لديها معلومات تفيد بأن القوات الفرنسية قد علقت عملياتها واتخذت وضعية دفاعية وانسحبت من بعض المواقع، كما زعمت أن القوات الإيطالية بدأت بالفعل إجراءات الانسحاب من البلاد.

وفي ختام بيانها، وجهت الجماعة تحذيراً لجميع الدول المشاركة في التحالف الدولي، داعية إياها إلى سحب جنودها فوراً، معتبرة أن "الولايات المتحدة غير قادرة على حماية جنودها، فكيف لها أن تحمي جنود الدول الأخرى".

كما شددت الجماعة على أنها تراقب بدقة كافة تحركات القوات الأجنبية في مختلف المناطق، مؤكدة جاهزيتها لشن هجمات ضد أي تحرك عسكري لتلك القوات.