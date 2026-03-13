قصف قاعدة للحشد الشعبي في القائم على الحدود مع سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24، بتعرض قاعدة تابعة لقوات الحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، الواقع على الحدود العراقية السورية، لاستهداف جوي مساء اليوم الجمعة.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن الهجوم استهدف مقراً لـ "سرايا الخراساني" (اللواء 18) التابع للحشد الشعبي. وأشار التقرير إلى أن أصوات طائرات حربية سُمعت بوضوح في سماء المنطقة، مع رصد حركة مكثفة للطيران بالتزامن مع وقوع الانفجار.

وحول حجم الأضرار، لم تصدر حتى الآن أي إحصائية رسمية توضح حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن هذا القصف، فيما باشرت الجهات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث وتحديد طبيعة الاستهداف.