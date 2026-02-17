رئيس إقليم كوردستان يهنّئ بقدوم شهر رمضان المبارك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 17 شباط (فبراير) 2026، تهنئةً إلى عموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

وفيما يلي نص بيان التهنئة:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمسلمي كوردستان والعراق والعالم. آمل أن يحمل هذا الشهر معه الخير والبركة والاستقرار لشعب كوردستان وشعوب المنطقة كلها.

لنتخذ من هذه المناسبة الدينية فرصة لتعميق روح التسامح والوئام والتعايش، التي هي دائماً الهوية الجميلة لكوردستان.

ندعو الله جل وعلا أن يكون هذا الشهر بداية لنهاية الآلام والمشاكل، وأن تعم رسالة السلام والوئام في العالم أجمع.

رمضان مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.



نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

17 شباط 2026