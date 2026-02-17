توضيح هام من "روناکي" حول آلية احتساب أجور الكهرباء بنظام 24 ساعة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أوضح فريق مشروع روناکي، في بيانٍ له، آلية احتساب أجور الكهرباء بنظام الـ 24 ساعة عبر عدة نقاط، تشمل التسعيرة، مدة القائمة، والاستفادة من عرض خصم الـ 20%.

وجاء في التوضيح أن طول المدة الزمنية لقائمة الكهرباء ليس له أي تأثير على سعر الاستهلاك، حيث إن اختلاف المدة قد يعود لأسباب تقنية عدة.

مؤكداً أن هذا الأمر لا يدعو للقلق، إذ ستعود فترات صدور القوائم إلى وضعها الطبيعي (كل 30 يوماً تقريباً) بمرور الوقت.

وحول استهلاك الكهرباء بنظام الـ 24 ساعة وتكلفته، ضرب المشروع مثالاً لعائلة مكونة من أربعة أفراد؛ فإذا استهلكت هذه العائلة 600 كيلوواط/ساعة خلال 30 يوماً، فستكون التكلفة كالتالي:

يُحتسب أول 400 كيلوواط/ساعة بسعر 72 ديناراً للكيلوواط الواحد.

يُحتسب الـ 200 كيلوواط/ساعة التالية بسعر 108 دينار للكيلوواط الواحد.

وبناءً على ذلك، تبلغ التكلفة الإجمالية 50 ألف دينار عراقي إذا كانت مدة القائمة 30 يوماً.

أما في حال كانت مدة القائمة 45 يوماً (أي ما يعادل مرة ونصف من فترة الـ 30 يوماً)، فإن سقف المستوى الأول للاستهلاك سيرتفع ليصبح 600 كيلوواط/ساعة بدلاً من 400 كيلوواط، وهو ما يتناسب طرداً مع زيادة المدة الزمنية.

احتساب تكلفة قائمة الكهرباء لمدة 45 يوماً على النحو التالي:

يُحتسب أول 600 كيلوواط/ساعة بسعر 72 ديناراً (للكيلوواط الواحد)، لتكون التكلفة الإجمالية للكهرباء 43 ألف دينار.

وهذا يوضح أنه إذا استهلكت العائلة الكمية نفسها من الكهرباء على مدى فترة زمنية أطول، فإن قيمة القائمة ستنخفض لأن معدل الاستهلاك اليومي يكون أقل.

كما أوضحت النقاط الواردة أن احتساب قائمة الكهرباء لا يتم بشكل يومي، بل يعتمد على طول الفترة الزمنية للقائمة.

ولتوضيح ذلك، ضُرب مثال بأنه إذا كانت مدة القائمة 30 يوماً وكان إجمالي الاستهلاك 200 كيلوواط/ساعة، فإن تكلفة الـ 200 كيلوواط ستكون هي نفسها سواء استُهلكت في يوم واحد أو على مدار الـ 30 يوماً.

وفي نقطة أخرى من التوضيح، أُجريت مقارنة بما قبل "مشروع روناکي"؛ حيث كانت المنازل التي تسحب 4 أمبير من المولدات الأهلية في شهر مثل "كانون الثاني" تدفع 20 ألف دينار للأمبير الواحد، أي 80 ألف دينار للأمبيرات الأربعة شهرياً، يُضاف إليها قرابة 20 ألف دينار لكهرباء الشبكة الوطنية، ليصل المجموع إلى 100 ألف دينار لمدة 30 يوماً، وهذا دون احتساب تكاليف شراء النفط للتدفئة.

وعند المقارنة بين التكاليف الحالية وما قبل المشروع، أظهرت أحدث قوائم "روناکي" أن 50% من المشتركين المنزليين في عموم إقليم كوردستان بلغت قوائمهم لمدة 45 يوماً أقل من 73 ألف دينار.

وهذا يعني أن المدة الزمنية للقائمة الحالية تعادل مرة ونصف من المدة السابقة، ومع ذلك، فإن أغلب المواطنين يدفعون مبالغ أقل.

وأشار التوضيح أيضاً إلى أنه بالإضافة إلى انخفاض التكاليف، حصل المواطنون على فوائد عديدة أخرى، منها:

كهرباء غير محدودة.

خدمة مستمرة دون انقطاع.

نظافة وحماية البيئة.

علاوة على ذلك، وكدعم ومساعدة للمشتركين المنزليين، أعلنت حكومة إقليم كوردستان أنه حتى تاريخ 12 آذار (مارس)، فإن أي مبلغ يُدفع عبر منصة "E-psula" (القائمة الإلكترونية)، سواء كان يخص مشروع "روناکی" (كهرباء 24 ساعة) أو ديوناً سابقة، سيشمله خصم بنسبة 20%.