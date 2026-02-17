رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

منذ ساعة

‌أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 17 شباط (فبراير) 2026، تهنئةً إلى عموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

وفيما يلي نص بيان التهنئة:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم قاطبة.

وإذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، نرجو من المولى القدير أن يجعله شهر خير وبركة وسكينة وسلام ورحمة للعالمين، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وعباداتهم.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان