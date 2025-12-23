إقليم كوردستان يعلن الخميس المقبل "عطلة رسمية"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات، يوم الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول المسيح (ع).

وبموجب الجدول السنوي للعطل الرسمية في الإقليم، سيتم تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية العامة يوم الخميس المقبل الموافق 25 كانون الأول 2025، بمناسبة "ميلاد المسيح" الي يتم الاحتفال به في كافة أنحاء العالم.

وبحسب التعليمات تُستثنى من العطلة المعلنة كوادر المؤسسات الخدمية مثل (الطوارئ في المستشفيات والقوى الأمنية) حيث تواصل العمل بنظام التناوب "الخفارة".