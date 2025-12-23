"اليوم الذي لم تشرق فيه الشمس".. فيلم وثائقي في أربيل يروي ملحمة جندية كوردية في الجيش الألماني

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في احتفالية فنية وثقافية احتضنتها قاعة سينما "إمپاير" بمدينة أربيل، وبحضور عائلتها ونخبة من الفنانين والمسؤولين الحكوميين، عرضت الشابة الكوردية "بێریڤان محەممەد مەلائەسعەد"، المجندة في صفوف الجيش الألماني، فيلمها الوثائقي الجديد بعنوان (اليوم الذي لم تشرق فيه الشمس).

يكشف الفيلم الستار عن حياة بێریڤان المليئة بالتحديات والمنعطفات الدرامية؛ حيث تعود بذاكرتها إلى سن العاشرة، لتروي بعمق وحزن قصة فقدان والدها، الذي كان أحد الصحفيين البارزين الذين سقطوا ضحايا خلال تغطية الحروب. ويعد الفيلم رحلة استقصائية وجدانية تبحث من خلالها بێریڤان عن هوية والدها وإرثه المهني والإنساني.

ولا يكتفي الفيلم بتناول الجانب الشخصي، بل يسلط الضوء على الدور المحوري لـ بێریڤان كجندية، ومستشارة، ومترجمة ضمن صفوف الجيش الألماني. ويوثق الفيلم تواجدها في خنادق الدفاع إلى جانب قوات البيشمركة، ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مجسدةً بذلك صورة استثنائية للمرأة الكوردية في المغترب وهي تعود لخدمة قضية شعبها.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان 24، أكدت بێریڤان محەممەد أن هدفها من إنتاج هذا العمل، إلى جانب تدوين سيرتها الذاتية، هو توجيه رسالة عالمية بضرورة حماية الصحفيين ومراسلي الحرب. وقالت: "للكورد أعداء كثر، لذا من الواجب علينا حماية كوادرنا الإعلامية، لتمكينهم من إيصال صوت المظلومية الكوردية إلى العالم أجمع بروح متحدة وقوية".

يُذكر أن فيلم (اليوم الذي لم تشرق فيه الشمس) من إنتاج شركة (JOOL) المرموقة، ومن إخراج المخرج (ديار كورده). وقد نجح العمل في المزج بين القالب الفني المؤثر والتوثيق الواقعي، مستعرضاً تباينات الحياة بين آلام الطفولة المفقودة وقيم البطولة والعطاء العسكري في بلاد المهجر.