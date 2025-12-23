الرئيس بارزاني يستقبل الممثلَ الخاصَّ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، 23 كانون الأول 2025، في بيرمام، محمد الحسّان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة يونامي في العراق.

وخلال اللقاء، الذي جاء بمناسبة انتهاء مهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق، وجرى في إطار زيارة وداعية، عبّر الحسّان عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي قدّمه له الرئيس بارزاني في سبيل مساندته وإنجاح مهامه في العراق.

من جانبه، أعرب الرئيس بارزاني خلال اللقاء عن شكره للممثل الخاص للأمم المتحدة على الجهود التي بذلها لمواجهة التحديات في العراق، ودعمه لإنجاح العملية السياسية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية ومكوّنات العراق، من أجل تحقيق ركائز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني العراق، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.



