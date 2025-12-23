قسد تفند رواية الحكومة الانتقالية ووسائل إعلامها الرسمية: تحريض صارخ ومنهجي

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أوضحت قوات سوريا الديمقراطية عبر بيان: أنه "تتعمد حكومة دمشق، عبر ما يسمى مجلس حلب ووسائل إعلامها الرسمية، فبركة وترويج خبر كاذب ومختلق عن قصف مزعوم لمشفى الرازي في مدينة حلب، في محاولة مكشوفة للتضليل وقلب الحقائق".

وفندت قوات سوريا الديمقراطية بيان الحكومة الانتقالية في سوريا، وقالت: "‏نؤكد بشكل قاطع أن مستشفى الرازي لم يكن مستهدفاً بأي استهداف، وأن ما حدث هو تحريض صارخ ومنهجي يهدف إلى التستر على الجرائم الحقيقية، في حين تُظهر عشرات مقاطع الفيديو الموثقة قصفاً مدفعياً وقصفاً بالدبابات نفذته فصائل حكومة دمشق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق أخرى".

وأكدت القوات: "إن هذا السلوك يكشف استهانة السلطات بالحقيقة واستخدامها الأكاذيب كأداة سياسية لتبرير اعتداءاتها".

ونوهت قوات سوريا الديمقراطية إلى أن "الأدلة الميدانية التي تؤكد زيف رواية وسائل إعلام الحكومة الانتقالية".