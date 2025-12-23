ديندار زيباري: خطة حقوق الإنسان للفترة (2026-2030) ستجسد التزام إقليم كوردستان بالمعايير الدولية

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- سلط منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الثلاثاء، 23 كانون الأول، الضوء على خطوات الحكومة لإعداد خطة جديدة لحقوق الإنسان خلال ورشة عمل عُقدت في أربيل بالتنسيق مع منظمة النجدة الشعبية (PAO) وتحالف الأقليات العراقية (AIM).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قال فيه: اجتمعنا اليوم لتقييم تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان للفترة (2021 - 2025 )، والبدء بخطوات عملية لصياغة خطة الحكومة المقبلة للأعوام (2026 - 2030). كما نسعى لتحديد الأولويات بما يتوافق مع التغيرات والاحتياجات الحالية.

وأضاف بشأن أهمية الخطة السابقة: لم تكن الخطة الشاملة للفترة (2021-2025) مجرد برنامج إداري، إنما مثلت إنجازاً سياسياً وأمنياً بارزاً لإقليم كوردستان، وأسهمت بشكل أساسي في تعزيز مكانة الإقليم على الصعيد الدولي، وإبراز التزام الحكومة بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي حديثه عن التنسيق الدولي، أشار منسق التوصيات الدولية إلى أنه خلال تنفيذ الخطة، "أجرينا مئات عمليات تبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين. ولضمان تنفيذ التوصيات على النحو الأمثل، تم إصدار عشرة تدابير جديدة ووجهت إلى الجهات المعنية لتسريع العملية، إذ إن إصلاح وضع حقوق الإنسان عملية مستمرة ولن تتوقف".

وفي جزء آخر من التصريح، نوّه منسق التوصيات الدولية بمشاركة حكومة إقليم كوردستان بفاعلية في اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة إلى جانب وفد العراق.

موضحاً وضع حقوق الإنسان في الإقليم للمجتمع الدولي من خلال خطاب رسمي.

وفي الختام، شدّد منسق التوصيات الدولية على أن تتضمن الخطة الجديدة للفترة (2026 - 2030) أولويات وتوصيات دولية، ویعتبر إقليم كوردستان، بوصفه إقليما يلتزم إيماناً راسخاً بالمبادئ العالمية والقيم الإنسانية المشتركة، نموذجاً ناجحاً في المنطقة من وجهة نظر العديد من الأطراف الدولية، وسنواصل هذا النهج لتعزيز وتحسين وضع حقوق الإنسان.