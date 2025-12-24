الكهرباء العراقية تعلن الاعتماد على الوقود المحلي مؤقّتاً بعد توقّف الغاز الإيراني

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اعتماد الوقود المحلي كبديل مؤقت، عقب التوقف الكامل لإمدادات الغاز الإيراني نتيجة ظروف طارئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى العبادي، في تصريح صحفي، إن الوزارة سارعت إلى التنسيق مع وزارة النفط لتأمين الوقود المحلي اللازم لتشغيل المحطات.

مؤكّدًا أن إنتاج الطاقة ما زال ضمن السيطرة، وأن المحطات المتأثرة لم تشهد توقفًا كليًا عن العمل.

وأوضح العبادي أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان استمرارية عمل محطات توليد الكهرباء والحفاظ على استقرار المنظومة الوطنية، وتجنب أي انقطاعات محتملة في تجهيز الطاقة للمواطنين في عموم البلاد.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تجهيز جميع المحطات ورفع جاهزيتها الكاملة، استعدادًا لتلبية ذروة الأحمال.

مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء للمواطنين في ظل الظروف الطارئة الراهنة.