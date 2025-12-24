العامري: أكدنا مع وفد الديمقراطي الكوردستاني على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الاتحادية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، أن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني زار بغداد بهدف الحوار مع الأطراف السياسية، ليس فقط بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بل حول كيفية معالجة مشكلات العراق.

واليوم الأربعاء، التقى وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، بزعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وبشأن مضمون اللقاء، أشار العامري في بيانٍ صحفي، إلى أن "حواراتنا ركزت على كيفية النهوض بالعراق، وكان من أهم القضايا المطروحة الإسراع في تشكيل حكومة قوية قادرة على معالجة مشكلات البلاد".

وفيما يتعلق بتسمية مرشح منصب رئيس الوزراء المقبل للعراق، جدّد رئيس تحالف الفتح تأكيده أن "مرشح رئاسة الوزراء مسألة خاصة بإطار التنسيق، وإن شاء الله سنتوصل إلى حل".

وشدد العامري على أن تكون ملامح الحكومة العراقية المقبلة على نحو "يشارك فيها الجميع ويتحمل الجميع مسؤولياتهم، وألا تكون حكومة امتيازات، بل حكومة مسؤولية، يتحمل فيها الجميع مسؤوليتهم الكاملة من أجل نجاحها".

معتبراً أن "نجاح هذه الحكومة هو نجاح للعراق ولكل مكونات الشعب العراقي، من عرب وكورد وسنة وشيعة وأقليات دينية".

وبشأن تشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية المحددة، أكد العامري أنه "لا خيار أمامنا سوى ممارسة الضغط والالتزام بالمواعيد الدستورية واحترامها كما حددها الدستور".

وفيما يتعلق بالجلسة الأولى للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، أوضح رئيس تحالف الفتح أن "المحكمة الاتحادية كانت قد ألغت الجلسة المفتوحة سابقًا، ولم يعد هناك شيء اسمه جلسة مفتوحة أو استمرارها، بل ستكون هناك جلسة واحدة ويجب حسمها".

وقال العامري: لدينا أمل كبير وثقة عالية بجميع الإخوة في أن يتم حسم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في يوم 29 من الشهر الجاري، وبعد ذلك يأتي ملف اختيار رئيس الجمهورية، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

ومنذ الاثنين، 22 كانون الثاني 2025، يتواجدوفد تفاوضي رفيع المستوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد بهدف إجراء حوارات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويؤكّد الوفد على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يقوم على آلية تضمن جميع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتنفيذ الوعود والاتفاقات كما هي، ولا سيما ما يتعلق بإرسال المستحقات المالية، والاتفاقات المرتبطة بإيرادات النفط وغير النفط.

كما يناقش وفد الحزب حصة الكورد في الحكومة العراقية المقبلة، واستحقاق الحزب بوصفه الفائز الأول في الانتخابات، مع مختلف الأطراف.

ويتألف وفد الحزب من:

فاضل ميراني مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

فؤاد حسين عضو المكتب السياسي

نوزاد هادي عضو المكتب السياسي

أوميد صباح عضو اللجنة المركزية للحزب

فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد