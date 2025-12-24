أربيل.. توزيع ألفي قطعة أرض على الموظفين

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025، بدء عملية توزيع الأراضي على موظفي حدود المحافظة، حيث سيستفيد منها نحو ألفي موظف.

وأشار محافظ أربيل إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد 15 عاماً من توقف العملية، وبقرار من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، وستشمل جميع الموظفين العسكريين والمدنيين. وقال: "هذا القرار صدر في وقت مناسب من أجل منح الموظفين حقوقهم الذين خدموا لسنوات طويلة."

وأوضح خوشناو أن الأراضي التي ستوزع قد تم تخطيطها بشكل عصري، وتم توفير جميع مستلزمات الحياة والخدمات العامة فيها. كما كشف أن خطة الحكومة تهدف في المستقبل إلى أن يصل عدد قطع الأراضي الموزعة إلى ما بين 120 إلى 125 ألف قطعة أرض، لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من الموظفين.

محافظ أربيل شدد على استمرار عملية التوزيع، وأن الموظفين المتعاقدين، ووفقًا للتعليمات وبعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم منحهم الأراضي.

في 27 آذار 2024، وفي اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، وبناءً على أمر من مسرور بارزاني، رئيس الوزراء، تقرر توزيع الأراضي على جميع الموظفين الذين لم يستفيدوا سابقًا من استلام الأراضي.

وقد نُشر القرار في 28 أيار 2024 في الجريدة الرسمية لإقليم كوردستان.