في شقلاوة.. يستعدّ المسيحيون للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح

أربيل (كوردستان24)- لم تقتصر التحضيرات ليوم ميلاد السيد المسيح، في شقلاوة، على تزيين المنازل والأماكن العامة والكنائس فقط، بل إن هذا العيد يؤكد على المحبة والوحدة المستمرة وقوة ارتباط المسيحيين بجذورهم.

وقال المواطن المسيحي فينار يعقوب، وهو من شقلاوة، لكوردستان24: "نحن نحتفل بهذا العيد بفرح، كما نقوم في شقلاوة بزيارة بعضنا البعض والأقارب والمعارف، ويأتينا أيضاً الزوار من أماكن أخرى، وهذا العيد يعزز العلاقات بين المسيحيين أنفسهم وكذلك مع المسلمين."

ليس فقط في المنازل، بل في الكنائس أيضاً تُجرى التحضيرات والتزيينات لاستقبال العيد، بدءاً من إعداد نموذج يشبه المغارة التي وُلد فيها السيد المسيح، وصولاً إلى الترانيم الدينية وإقامة القداس ودعاء العيد.

وقال القس أنيس يعقوب: "يتم إعداد تراتيل وأناشيد خاصة، بالإضافة إلى إعداد نموذج المغارة لإبراز مكان ولادة السيد المسيح كتذكار"، كما أشار إلى أنه في كل من عيدي الميلاد والقيامة هناك صلوات وتسبيحات خاصة بهم.

في ليلة الرابع والعشرين من كانون الأول، تُقام الطقوس الدينية لعيد ميلاد السيد المسيح، وفي اليوم الخامس والعشرين من الشهر نفسه يبدأ يوم العيد.