إيران تعلن استهداف وإصابة مقاتلة "إف-35" أمريكية

أربيل (كوردستان24)- في تطور ميداني هو الأخطر من نوعه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن استهداف وإصابة مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس من طراز "إف-35" (F-35) أثناء تحليقها فوق وسط إيران، في خطوة تضع المنطقة أمام منعطف أمني جديد.

وأكد الحرس الثوري في بيان رسمي أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أصابت المقاتلة الأمريكية في تمام الساعة 2:50 من صباح اليوم، مما ألحق بها أضراراً جسيمة. وأشار البيان إلى أن مصير الطائرة لا يزال مجهولاً، مع وجود احتمالات قوية بسقوطها، حيث تجري حالياً عمليات تحقيق في المنطقة.

من جانبها، كشفت قيادة القوات المسلحة الإيرانية عن تفاصيل تقنية لافتة، موضحاً أن المقاتلة المتطورة أُصيبت بواسطة منظومة دفاع جوي محلية الصنع، تم تطويرها ودمجها في المنظومة المتكاملة من قبل "المتخصصين الشباب" في أعقاب ما عُرف بـ "حرب الـ12 يوماً" التي اندلعت في شهر حزيران/ يونيو 2025. واعتبرت طهران نجاح هذه المنظومة في إصابة طائرة شبحية من الجيل الخامس بمثابة رسالة ردع استراتيجية.

في المقابل، لم ينفِ الجيش الأمريكي وقوع الحادث، لكنه وصفه بـ "هبوط اضطراري". وذكر بيان صادر عن القيادة العسكرية الأمريكية أنها تحقق في ملابسات "هبوط اضطراري" لطائرة "إف-35" أثناء تنفيذها مهام في الأجواء الإيرانية.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية عن مصادر عسكرية أمريكية تأكيدها أن المقاتلة تعرضت بالفعل لأضرار ناتجة عن نيران يُشتبه في أنها إيرانية، مما اضطر قائدها لتنفيذ هبوط اضطراري في موقع غير محدد حتى الآن، وسط أنباء عن تعرض الطائرة لأضرار هيكلية بالغة.

يأتي هذا الحادث في ذروة توتر إقليمي محتدم، وبعد سلسلة من الهجمات المتبادلة في المنطقة (كما ورد في تقارير سابقة عن استهدافات في طهران وكركوك). ويمثل استهداف طائرة "إف-35" – التي تعد درة التاج في سلاح الجو الأمريكي – اختباراً حقيقياً لقواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، ويثير تساؤلات حول قدرات المنظومات الدفاعية الإيرانية الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخراً,