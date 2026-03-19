نتنياهو يكشف تفاصيل استهداف "حقل بارس" ويؤكد: التغيير الجذري يتطلب وجوداً برياً

اربيل (كوردستان24) - أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سلسلة تصريحات استراتيجية تتعلق بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية تجاه إيران والمنطقة، كاشفاً في الوقت ذاته عن كواليس التنسيق مع الإدارة الأمريكية بشأن الهجمات الأخيرة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، أكد نتنياهو أن القوة الجوية، رغم فاعليتها، لا يمكنها وحدها إحداث تحول جذري أو "ثورة" في الواقع الميداني. وقال نتنياهو: "لا يمكن إحداث ثورة من الجو فقط؛ لا بد من وجود عنصر على الأرض لتحقيق الأهداف الاستراتيجية". وألمح إلى وجود خيارات برية متعددة قيد الدراسة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها في الوقت الحالي.

استهداف حقل "بارس" وضغوط ترمب



وفي تطور لافت، أقرّ نتنياهو بأن إسرائيل نفذت منفردة عملية استهداف حقل "بارس" الغازي في إيران، دون مشاركة مباشرة من الحلفاء. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب) طلب من تل أبيب التوقف عن شن مثل هذه الهجمات على المنشآت الحيوية الإيرانية في المستقبل، في إشارة إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الحليفين حول حدود التصعيد.

أمن الممرات المائية والبدائل الاستراتيجية



وعلى الصعيد الاقتصادي واللوجستي، شدد نتنياهو على حاجة إسرائيل الماسة لتأمين طرق تجارية بديلة، نظراً للمخاطر المتزايدة التي تهدد حركة الملاحة. وقال: "نحن بحاجة إلى مسارات بديلة تتجنب مضيق هرمز والبحر الأحمر"، وهو ما يعكس قلق تل أبيب من استمرار التهديدات البحرية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

ميدانياً: مسيرات فوق الجليل



وفي سياق متصل بالتطورات الميدانية المتسارعة، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بالجليل الغربي. وبحسب البيان العسكري، فإن الإنذارات جاءت إثر رصد تسلل طائرة مسيرة "معادية" إلى الأجواء الإسرائيلية، فيما شرعت الدفاعات الجوية في محاولة اعتراضها.