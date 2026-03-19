نتنياهو: الحرب مع إيران ستنتهي "سريعاً جداً" وطهران فقدت قدرتها على تخصيب اليورانيوم

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أحدث تصريحاته، سلسلة من الرسائل شديدة اللهجة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن الضغوط والتهديدات التي تمارسها طهران عبر التلويح بإغلاق مضيق هرمز "لن تجدي نفعاً ولن تحقق أهدافها".

وأوضح نتنياهو أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد إيران تضع في مقدمة أهدافها تدمير البرنامج النووي الإيراني ومشاريع الصواريخ الباليستية. وقال: "لقد شنت إيران مئات الهجمات الصاروخية ضد دولتنا، وردنا سيكون باستهدافهم براً وبحراً وجواً، وسنواصل ملاحقة وتصفية قادتهم".

وفي تصريح لافت حول القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، جزم نتنياهو بأن "إيران لم تعد تملك أي قدرة على تخصيب اليورانيوم أو إنتاج الصواريخ الباليستية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل نفذت هجوماً منفرداً، دون مساعدة من أي طرف، استهدف حقل "بارس" للغاز في إيران.

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه بالقول إن المواجهة الحالية لن تطول، مؤكداً أن "الحرب ضد إيران ستنتهي في وقت أقصر بكثير مما يتوقعه الجميع".