مؤسسة كهرباء لبنان تعلن خروج محطة تحويل من الخدمة جراء قصف اسرائيلي

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان الخميس خروج محطة رئيسية لتحويل الكهرباء من الخدمة في جنوب البلاد، جراء قصف اسرائيلي، في استهداف يأتي عقب غارات طالت جسورا وطرقا حيوية على وقع الحرب المستمرة ضد حزب الله منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأوردت المؤسسة في بيان أن "الاعتداءات الإسرائيلية طالت اليوم شبكة النقل الرئيسية للمؤسسة" مع تعرض "محطة التحويل الرئيسية في السلطانية، قضاء بنت جبيل إلى استهداف"، ما جعلها "خارج الخدمة كليا".

وتغذي المحطة مجموعة من البلدات والقرى في قضاءي بنت جبيل وصور. وتتطلب إعادة التأهيل وفق البيان "كلفة مادية مرتفعة"، في عملية قد تستغرق "فترة زمنية ملحوظة، إذا سمحت الظروف الأمنية".

ومنذ مطلع الأسبوع، تشنّ اسرائيل غارات على جسور عدة في جنوب لبنان، تقول إن هدفها "منع نقل تعزيزات ووسائل قتالية" الى حزب الله.

وتوعّد وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي بأن تدفع الدولة اللبنانية "ثمنا متزايدا" من الأضرار في البنى التحتية على خلفية تواصل الحرب مع حزب الله.