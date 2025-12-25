اعتقال استرالي لتأييده هجوم بونداي في منشور

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اعتقلت السلطات الاسترالية رجلا بزعم تأييده في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حادث إطلاق النار الجماعي على شاطئ بونداي، وفق ما أفادت وسائل إعلام ومسؤولون الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محكمة في غرب أستراليا أن الشرطة عثرت في منزل الرجل على ستة أسلحة نارية مرخصة وأربعة آلاف طلقة ذخيرة مخزنة بطريقة غير سليمة ومواد معادية للسامية.

وأعلنت شرطة غرب أستراليا في بيان أن محققين داهموا منزل المشتبه به الثلاثاء.

ووجهت إلى الرجل تهم عدة بينها النية للقيام بمضايقة عنصرية وحيازة وحمل سلاح محظور وعدم تخزين سلاح ناري أو مواد متعلقة به بشكل صحيح.

ومثل المشتبه به الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أن أسمه مارتن توماس غلين ويبلغ 39 عاما ومن سكان بيرث، أمام محكمة في فريمانتل الأربعاء.

وزعمت تقارير إعلامية أنه أعرب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن "تأييده 100%" لحادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في 14 كانون الأول/ديسمبر خلال عيد يهودي على شاطئ بونداي وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأضافت أن غلين قال للمحكمة بإنه لم يكن ينوي إيذاء أحد، بل كان يحاول المقارنة بين هجوم بونداي ومقتل فلسطينيين في غزة.

وكشفت وسائل إعلامية عن ايداعه السجن الاحتياطي حتى جلسة محاكمته القادمة في شباط/فبراير.

وقال مفوض شرطة غرب أستراليا، كول بلانش، إنه لا يعتقد أن الرجل ينتمي إلى أي شبكة "وما زلنا بصدد تقييم مدى خطورته".

وصرّح رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي أنه أطلع على عملية القبض على الرجل.

وقال في بيان "لا مكان في أستراليا لمعاداة السامية والكراهية والأيديولوجيات العنيفة".

وأضاف "أشكر شرطة غرب أستراليا على جهودها في سرعة تحديد هوية هذا الشخص والتحرك الفوري".