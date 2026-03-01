ترامب لـ "فوكس نيوز": القضاء على 48 مسؤولاً إيرانياً والعمليات تتقدم بسرعة مذهلة

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في تطورات متسارعة لعملية الغضب_الملحمي، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأحد، عن نتائج لافتة للهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران، مؤكداً مقتل "48 مسؤولاً" إيرانياً حتى الآن.

وقال ترامب في تصريحاته: «الأمور تتقدم بسرعة كبيرة، لا أحد يصدق حجم النجاح الذي حققناه؛ لقد تم القضاء على 48 مسؤولاً دفعة واحدة». وأشار الرئيس إلى أن العمليات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية "تمضي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً".

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع لقطات مصورة وثقت استهداف طائرة إيرانية مسيرة لمعسكر "بورينغ" الأميركي في الكويت بشكل مباشر. وهو ما أعقبه بيان للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت فيه عن أولى الخسائر في صفوف قواتها، بمقتل ثلاثة أميركيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.



المصدر: فوکس نیوز