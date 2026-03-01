الولايات المتحدة أغرقت سفينة حربية إيرانية في خليج عمان (البنتاغون)

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأحد، أنّ القوات الأميركية أغرقت السبت سفينة حربية إيرانية في خليج عمان، وذلك في ظل الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت إيران وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ومسؤولين آخرين.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في منشور على منصة إكس، "تعرّضت فرقاطة إيرانية من طراز جماران لهجوم من القوات الأميركية خلال بدء عملية الغضب العارم. وحاليا تغرق السفينة نحو قاع خليج عمان عند رصيف ميناء تشابهار".



المصدر: فرانس برس