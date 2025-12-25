وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يواصل لقاءاته في بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يواصل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي فاضل ميراني، وعضوية كلٍّ من، عضو المكتب السياسي نوزاد هادي، وعضو اللجنة المركزية للحزب، أوميد صباح، إلى جانب رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، سلسلة لقاءاته مع عدد من قادة القوى السياسية العراقية في العاصمة بغداد.

والتقى الوفد أمس الأربعاء، كلاً من الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تحالف الأساس العراقي محسن المندلاوي، إضافة إلى الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) ، والدكتور حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر.

وتناولت اللقاءات مناقشة الأوضاع الراهنة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، فضلًا عن العلاقات بين أربيل وبغداد.

كما جرى بحث الاستحقاقات الانتخابية، والتأكيد على ضرورة استمرار الحوارات.

أول أمس الثلاثاء الموافق 23 كانون الأول 2025، أجرى الوفد، سلسلة لقاءات مع عدد من الشخصيات الحكومية ورؤساء الكتل السياسية في العاصمة بغداد.

والتقى الوفد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، فضلًا عن الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ورئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد وسبل معالجتها، إضافة إلى مناقشة الاستحقاقات الانتخابية .

كما بحث الوفد مع الشخصيات المذكورة القضايا والمشاكل السياسية، وضرورة معالجتها وفقًا للدستور والقانون، فضلًا عن الحراك السياسي الحالي لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.