مواطنون من إقليم كوردستان للأطراف السياسية الكوردية: وحدتكم تضمن حقوقنا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مواطنو إقليم كوردستان يطالبون الأطراف السياسية الكوردية بالذهاب إلى بغداد بوحدة واتفاق، لأنهم يعتقدون أن تفرق الأطراف ألحق ضرراً كبيراً بالقضية الكوردية وجعل مكانة إقليم كوردستان ضعيفة في بغداد.

"الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاول أن يجمع الجميع معاً"

ويرى محمد أمين، وهو مواطن من مدينة أربيل، يرى أن وحدة الكورد في بغداد ستكون مؤثرة جداً، وقال: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني بذل جهوداً كبيرة لكي تذهب جميع الأطراف إلى بغداد بحزمة واحدة، لكن بعض الأحزاب منعت ذلك وأصبحت سبباً في ذهاب الكورد إلى بغداد بشكل متفرق."

مواطن آخر من أربيل، يُدعى إبراهيم عبد الله، قال: "إذا ذهب الكورد إلى بغداد بصوت واحد وموحد، فسوف ينجحون في جميع الأمور."

"الوحدة تضمن حقوقنا"

المواطن نهاد علي، من دهوك، يطالب الأطراف الكوردية في بغداد بأن يكونوا صوتاً واحداً. ويقول: "من المهم جداً أن تُطرح مطالب الشعب في بغداد وأن يتحد الجميع، مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني."

من جانبه، مواطن من زاخو يُدعى بيور يونس، يأمل أن تعمل جميع الأطراف معاً حيث قال: "نحن نأمل أن يذهب جميع الكورد معاً، إلى البرلمان العراقي بحزمة واحدة، وينالوا حقوق الشعب."

"حل مشاكلنا هو الوحدة"

جوتيار حملاو، مواطن من السليمانية، يرى أن حل مشاكل الكورد يكمن في الوحدة. وتحدث قائلاً: "نحن الكورد، منذ تأسيس دولة العراق، حلنا الوحيد هو الوحدة، يجب أن نكون صفاً واحداً في الساحة السياسية العراقية، حينها نستطيع تحقيق المزيد من المكاسب."

كذلك لقمان خليل، مواطن آخر من السليمانية، ينتقد الأطراف التي تعمل بشكل منفصل ويقول: "تلك الأطراف التي لم تأخذ الأحزاب الأخرى في الحسبان وذهبت منفردة، هم المسؤولون الرئيسيون، لأنهم كانوا سبباً في أن يكون الكورد في بغداد مشتتين بهذه الطريقة."