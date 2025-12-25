القنصل الإيراني في أربيل يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح ويدعو لترسيخ القيم الإنسانية في عام 2026

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجه القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، فرامرز أسدي، اليوم الخميس 25 كانون الأول 2025، برقية تهنئة إلى مواطني إقليم كوردستان، بمناسبة حلول ذكرى ميلاد نبي الله عيسى المسيح (عليه السلام).

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها القنصلية: " شعب إقليم كوردستان العزيز، إنه لمن دواعي اعتزازي وفخري أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، نبي الله المختار، إلى المسلمين كافة ولأبناء المكون المسيحي في الإقليم بشكل خاص".

وأشار أسدي في رسالته إلى أن "النهج النيّر الذي اختطّه أنبياء الله هو طريق التوحيد، والقيم الأخلاقية، والعدالة، والمبادئ الإنسانية السامية".

واختتم القنصل العام الإيراني برقيته بالقول: "نأمل من خلال إحياء الدروس والقيم الذهبية للسيد المسيح، أن تعمق البشرية فهمها للآلام المشتركة أكثر من أي وقت مضى، وأن يكون عام 2026 عاماً للقيم الدينية الرفيعة، ومنطلقاً لتحرر الشعوب المظلومة في العالم من نير الظلم والفساد والاحتلال والظلامية".