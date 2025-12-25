زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَين الأمريكيين "تفاصيل" خطة السلام مع روسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه تحدث هاتفيا مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعدما كشف في اليوم السابق عن تفاصيل الخطة الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي عبر فيسبوك "لقد ناقشنا بعض التفاصيل المهمة للعمل الجاري. هناك أفكار جيدة يمكن أن تساهم في التوصل إلى نتيجة مشتركة وسلام دائم".

وأكد أنّه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع المبعوثين الأميركيين، اللذين شكرهما على "نهجمها البنّاء وعملهما المكثّف وكلماتهما الطيبة".

وقال "آمل أن تكون التفاهمات التي تمّ التوصل إليها اليوم لمناسبة عيد الميلاد والأفكار التي ناقشناها، مفيدة".

وكان الرئيس الأوكراني كشف الأربعاء عن النسخة الجديدة من الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تمّ التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف.

وتنص الخطة على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي تحتلها روسيا وتشكّل 19 في المئة من أوكرانيا.

وبخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف هذه النسخة مطلبين أساسيين لموسكو، وهما: انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في إقليم دونباس، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولهذا السبب، يبدو من غير المرجّح أن توافق موسكو على النسخة الجديدة من الخطة. وردا على سؤال بهذا الشأن الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ روسيا "تقوم بصياغة موقفها"، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل بشأن مضمون الطرح.

المصدر: فرانس برس