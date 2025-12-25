أردوغان يعد قائد الجيش السوداني بمزيد من الدعم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، "تعزيز" التعاون بين تركيا والسودان، وذلك خلال استقباله في أنقرة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي يخوض حربا مدمّرة مع قوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التركية، فقد "أشار الرئيس أردوغان إلى أنّ التعاون سيتعزّز بين تركيا والسودان في العديد من المجالات، من التجارة والزراعة إلى الصناعات الدفاعية والتعدين".

ولم تنشر تفاصيل أخرى عن هذا الاجتماع باستثناء صورتين للزعيمين على درجات القصر وفي المكتب الرئاسي.

من جهة أخرى، جدد أردوغان الذي يقدم دعما عسكريا واقتصاديا للجيش السوداني، إدانته لـ"إحدى أخطر الأزمات الإنسانية في العالم"، مشيرا إلى أنّه "يتم ارتكاب أعمال تشكّل جرائم ضد الإنسانية، خصوصا في منطقة الفاشر".

وقال إنّ "تركيا تأمل في الحفاظ على السلام والاستقرار وسلامة أراضي السودان"، متعهّدا الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان.

ووفق الرئاسة التركية، فإنّ "الهدف هو تحقيق وقف إطلاق النار وإرساء السلام الدائم" للشعب السوداني.

تعرّض السودان للدمار منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزح الملايين، وانتشرت الانتهاكات والمجاعة على نطاق واسع.

ومنذ بدء النزاع، دعمت تركيا الجيش السوداني، خصوصا بتزويده بطائرات مسيّرة، في مواجهة قوات الدعم السريع التي تؤكد تقارير خبراء أنها تتلقى دعما من الإمارات، فيما تنفي الأخيرة ذلك.

المصدر: فرانس برس