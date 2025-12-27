وفاة معتمرة من السليمانية في المدينة المنورة.. الحالة الـ14 من الإقليم خلال 2025

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، اليوم السبت 27 كانون الأول 2025، عن وفاة معتمرة كوردية في الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية إثر عارض صحي.

وأوضح ستوني في تصريح صحفي، أن المعتمرة (سركول عبد الله حمة كريم)، وهي من أهالي محافظة السليمانية وتتجاوز من العمر 79 عاماً، وافتها المنية فجر اليوم في إحدى مستشفيات المدينة المنورة.

وحول تفاصيل حالتها الصحية، أشار المتحدث إلى أن الفقيدة كانت قد تعرضت لجلطة دماغية حادة بتاريخ 16 كانون الأول الجاري، ومكثت على إثرها في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية لمدة 11 يوماً، قبل أن تفيض روحها إلى بارئها صباح اليوم، ومن المقرر مواراة جثمانها الثرى في المدينة المنورة.

14 حالة وفاة منذ مطلع العام

وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية الحج والعمرة إلى أن وفاة المعتمرة (سركول عبد الله) تُعد الحالة الرابعة عشرة المسجلة بين صفوف معتمري إقليم كوردستان في الديار المقدسة منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى الآن.

من جانبها، تقدمت المديرية العامة للحج والعمرة، بالاشتراك مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.