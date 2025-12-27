يوم مأساوي في بغداد.. تسجيل 3 حالات انتحار في مناطق متفرقة شمالي العاصمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، سلسلة حوادث مأساوية تمثلت بتسجيل ثلاث حالات انتحار في مناطق متفرقة شمالي المدينة، فيما باشرت السلطات الأمنية تحقيقات موسعة للوقوف على أسبابها.

وأفاد مصدر أمني بأن منطقة "الحرية" سجلت الحالة الأولى، حيث عُثر على شخص فارق الحياة شنقاً داخل غرفته. وفي حادثة مماثلة، أقدم شاب في مدينة "الشعلة" على إنهاء حياته بالأسلوب ذاته داخل منزله.

وفي السياق ذاته، استنفرت القوات الأمنية في منطقة "الكاظمية" إثر إقدام شاب ثالث على الانتحار عبر القفز من أعلى جسر الأئمة. وأكد المصدر أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، مشيراً إلى أن مراكز الشرطة فتحت محاضر تحقيق رسمية في الحوادث الثلاثة لتحديد الدوافع والملابسات.

ويواجه العراق معدلات مرتفعة لحالات ومحاولات الانتحار، إذ كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، أن البلاد سجلت أكثر من 2000 حالة انتحار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تم تسجيل 1073 حالة في عام 2022، بينما شهد عام 2023 نحو 700 حالة، فيما تم تسجيل 300 حالة خلال النصف الأول من عام 2024.