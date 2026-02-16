السوداني يترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد ويوجه بتعظيم موارد الدولة وترشيد الإنفاق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، كُرّس لمناقشة الإصلاحات المالية والخدمية. وأصدر السوداني خلال الاجتماع توجيهات مشددة لكافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعظيم الإيرادات وضبط النفقات، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق المنهج الإصلاحي الشامل الذي تبنته الحكومة لتطوير الواقع الاقتصادي.

وحضر الاجتماع وزراء التجارة، والصناعة، والصحة، والاتصالات (وكالة)، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ومجموعة من المستشارين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

شهد الاجتماع استضافة وزير الصحة ووزير الاتصالات (وكالة)، إلى جانب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات؛ حيث تركز البحث على دراسة مقترحات فنية وعملية تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة من خلال قطاع الاتصالات، بصفته قطاعاً حيوياً ومحركاً أساسياً للاقتصاد الوطني.

وفي إطار دعم المشروعات الصناعية، استضاف المجلس ممثلاً عن وزارة النفط. ووجه رئيس الوزراء باستمرار تجهيز معامل الطابوق بالغاز السائل ودعم أسعاره، بهدف تشجيع أصحاب المعامل على التطوير الفني والحفاظ على المعايير البيئية. كما أوعز السوداني بتقديم قروض مصرفية بشروط ميسرة للمصانع التي ترغب في التحول من استخدام "النفط الأسود" إلى "الغاز"، دعماً للصناعة الوطنية وتقليلاً للانبعاثات الضارة.

ومتابعةً لملف الطاقة، ناقش الاجتماع مع وكيل وزارة الكهرباء وكادرها المتقدم رؤية الوزارة الجديدة الرامية لتعظيم الدخل وترشيد استهلاك الطاقة وتقنين الإنفاق. ووجه السوداني بضرورة المضي قدماً في مشروع التحول الرقمي للجباية، بدءاً من الأحمال العالية وصولاً إلى تعميم الجباية الإلكترونية في كافة القطاعات تباعاً، لضمان دقة التحصيل وتطوير الخدمة.

واختتم الاجتماع بمناقشة ملف تسجيل المركبات الداخلة إلى العراق، بحضور المديرين العامين لهيئتي المنافذ الحدودية والجمارك، ومدير المرور العامة مع فريقه الفني. وجرى التباحث في المقترحات الكفيلة بالوصول إلى أفضل الآليات التنظيمية التي تضمن تعظيم واردات الخزينة العامة، وتحسين مستوى الأداء المروري والخدمي، والحفاظ على النظام العام في الشوارع والمنافذ الحدودية.