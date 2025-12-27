بغداد.. الإطار التنسيقي يجتمع في منزل الحكيم لحسم "النائب الأول" ومناقشة ملف رئاسة الوزراء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعاً جديداً وحاسماً في العاصمة بغداد، لمناقشة استكمال الاستحقاقات الدستورية وحسم ملفات الرئاسات.

وأفاد المصدر لـ "كوردستان 24"، بأن الاجتماع يُعقد في منزل زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، وبحضور قيادات الصف الأول في الإطار.

ويهدف الاجتماع بشكل رئيسي إلى حسم تسمية مرشح الإطار لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، وهو المنصب الذي يمثل ثقلاً تشريعياً هاماً ضمن خارطة توزيع المناصب.

وأضاف المصدر أن قادة الكتل المنضوية في الإطار سيبدأون أيضاً مداولات معمقة حول قائمة المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء، في محاولة للتوصل إلى شخصية تحظى بموافقة القوى السياسية والشارع العراقي، تمهيداً لطرحها بشكل رسمي في الجلسات البرلمانية المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد حراكاً سياسياً محموماً يقوده "الإطار التنسيقي"، الذي يمثل المظلة الجامعة للقوى الشيعية (باستثناء التيار الصدري في مراحل معينة).

ويسعى الإطار من خلال هذه اللقاءات الدورية إلى سد الفجوات السياسية التي أعقبت الانتخابات، والعمل على تشكيل "الكتلة الأكبر" لضمان تمرير الحكومة الجديدة.

يُنظر إلى عقد الاجتماع في منزل عمار الحكيم كإشارة إلى الدور "الوسطي" الذي يحاول تيار الحكمة لعبه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة داخل الإطار وخارجه.

يمثل هذا المنصب الخطوة الأولى نحو ترتيب البيت الشيعي، حيث يسعى الإطار لضمان وجود حليف قوي في هيئة رئاسة البرلمان لإدارة الجلسات المقبلة التي ستتضمن التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء.

تُعد مناقشة أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة محاولة لامتصاص الضغوط الزمنية، خاصة مع استمرار حالة الانسداد السياسي والحاجة الملحّة لإقرار موازنة عامة وتسيير الأمور الخدماتية.