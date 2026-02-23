فؤاد حسين: الكويت سجلت خرائطها الحدودية عام 2014 دون التشاور مع العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الخارجية العراقي بأن الكويت أودعت خرائطها الحدودية لدى الأمم المتحدة في عام 2014 دون التنسيق أو التشاور مع العراق، داعياً إلى حل الخلافات الحدودية بين البلدين عبر القنوات القانونية والحوار الدبلوماسي.

وفي اتصال هاتفي أجراه اليوم الاثنين، 23 شباط 2026، مع وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن جذور النزاع الحدودي الحالي تعود إلى قيام الحكومة الكويتية بتسجيل خرائطها البحرية وخطوط الأساس الخاصة بها لدى الأمم المتحدة منذ عام 2014 دون الرجوع إلى بغداد، في حين أن الحكومة العراقية قدمت خرائطها وبياناتها مؤخراً فقط.

وشدد حسين على ضرورة معالجة هذا الملف من خلال حوار قانوني يرتكز على المعايير الدولية، بما يضمن صون الحقوق السيادية للعراق، مع الالتزام في الوقت ذاته باحترام القرارات الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين.

تأتي هذه التصريحات بعد قيام بغداد مؤخراً بتسليم منظمة الأمم المتحدة حزمة من البيانات والمعلومات البحرية المحدثة لتوضيح حدود المناطق البحرية العراقية؛ وهي الخطوة التي أثارت احتجاجاً رسمياً من جانب الكويت بحجة أن الخرائط العراقية تمثل تعدياً على سيادتها البحرية، لا سيما في مناطق مثل "فشت القيد" و"فشت العيج".

وفي ختام الاتصال، جدد فؤاد حسين تأكيد التزام بغداد بحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار الهادئ، واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.