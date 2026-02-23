المالكي لوكالة فرانس برس: ليس لدي نية الانسحاب أبدا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24- أكد نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون ومرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء العراقي القادم، اليوم الاثنين 23 شباط 2026، تمسكه بالبقاء في التنافس على رئاسة الحكومة.

وصرح المالكي بوضوح في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "لا أنوي الانسحاب بأي شكل من الأشكال، ولن أتراجع عن هذا القرار".

وفي رسالة وجهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدي قلقاً مستمراً بشأن الوضع الأمني في العراق، تعهد المالكي بأنه سيعمل ـ في حال تشكيله الحكومة ـ على حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون.

وبشأن طبيعة العلاقات مع طهران، أشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أن "علاقات العراق مع جمهورية إيران الإسلامية تُبنى على أساس المصالح المشتركة فحسب".

ورداً على سؤال حول التوترات الإقليمية وتأثيرها على العراق، شدد المالكي قائلاً: "لن نسمح بأي شكل من الأشكال بوقوع اعتداءات أو انتهاكات ضد أي سفارة أجنبية في العراق".

يُذكر أن نوري المالكي قد شغل منصب رئيس الوزراء لدورتين متتاليتين (من عام 2006 إلى 2014)، ويتزعم حالياً ائتلاف "دولة القانون"، ويُعد أحد الأقطاب البارزة داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي.



المصدر: فرانس برس