الإنتاج المحلي للحوم في دهوك يغطي 50 بالمائة من احتياجات السوق

أربيل (كوردستان 24)- شهد قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء على مستوى محافظة دهوك نمواً ملحوظاً، وأصبح ركيزة قوية لدعم الاقتصاد المحلي.

ووفقاً للإحصائيات، تبلغ الاحتياجات السنوية لمحافظة دهوك من اللحوم الحمراء 24 ألف طن، وفي المقابل، تنتج المشاريع المحلية في المحافظة 13 ألف طن سنوياً، ما يعني أن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلية.

وحول نوع وأعداد هذه المشاريع، قال ريبر صدقي، مدير الثروة الحيوانية في دهوك: يوجد ضمن محافظة دهوك 26 مشروعاً كبيراً لتسمين العجول، بالإضافة إلى 48 مشروعاً مرخصاً رسمياً لتربية الأغنام والماعز، مع وجود نحو 20 مشروعاً لتربية الأبقار.

وأوضح صدقي في تصريحٍ لـ كوردستان24، أنه بالإضافة إلى هذه المشاريع الرسمية، هناك العديد من المشاريع الأخرى الأصغر حجماً وتربية المواشي التي تُدار من قبل القرويين خارج المدن، والتي تلعب بدورها دوراً في سد احتياجات السوق.

ويعد مشروع "مدينة اللحوم" في قضاء سێمێل أحد أكبر المشاريع في المحافظة، حيث يقول أشرف سعيد، مدير المشروع: تأسس مشروعنا منذ عام 2014، ولديه القدرة على استيعاب 25 ألف رأس من العجول.

وأشار في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن الحيوانات تُعلف بطرق علمية وتخضع لرقابة طبية بيطرية دقيقة، ومن ثم يتم طرح لحومها في الأسواق بنظام الجملة والمفرد وتوزيعها على محلات القصابة، مما يمنح المواطنين طمأنينة تامة باستهلاك لحوم نظيفة وصحية.