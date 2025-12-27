إنقاذ أكثر من 840 مهاجراً في 5 أيام جنوب جزيرة كريت

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أنقذ خفر السواحل اليونانيون 840 مهاجرا في خمسة أيام جنوب جزيرة كريت (جنوب)، بحسب ما أفاد لوكالة فرانس برس المتحدث باسم شرطة الميناء.

وقال المتحدث إنّ خفر السواحل أنقذوا صباح السبت 131 مهاجرا قبالة سواحل جنوب كريت.

والجمعة، أُنقذ 395 شخصا آخرين ممن يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك قبالة جزيرة غافدوس الصغيرة جنوب كريت.

وعثر على المهاجرين السبت على متن قارب صيد مبحرا على بعد 14 ميلا بحريا جنوب غافدوس، وأُنقذوا بواسطة قاربين تابعين لخفر السواحل.

ونُقل المهاجرون الذي لم تُحدد جنسياتهم إلى ميناء غافدوس.

ويحاول الكثير من المهاجرين القيام بالعبور المحفوف بالمخاطر بين تركيا والجزر اليونانية أو من ليبيا إلى كريت، حيث تتكرّر حوادث الغرق.

وفي بداية كانون الأول/ديسمبر، عُثر على جثث 17 شخصا، معظمهم سودانيون ومصريون، بعد غرق زورقهم قبالة سواحل كريت، وأُبلغ عن فقدان 15 آخرين. ولم ينجُ سوى شخصين.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل أكثر من 16770 شخصا إلى جزيرة كريت منذ بداية السنة، وهو رقم يفوق بكثير عدد المهاجرين الواصلين إلى أي جزيرة أخرى في بحر إيجه.

وفي تموز/يوليو، علّقت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة عملية مراجعة طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، وخصوصا طلبات الأشخاص القادمين إلى جزيرة كريت من ليبيا.

ووصف رئيس الحكومة هذا الإجراء بأنّه "ضروري للغاية" في مواجهة الزيادة في تدفقات المهاجرين.

من جهة أخرى، قال وزير الهجرة وهو عضو في حزب يميني متطرّف تم حلّه، إنّ اليونان "ليست فندقا" للأشخاص الساعين إلى اللجوء.

وقال مرارا متوجها إلى المهاجرين، "ليس مرحّبا بكم هنا".

المصدر: فرانس برس